Бастрыкин: украинских неонацистов взрастили страны Запада

По словам председателя СК, они совершают абсолютно такие же военные преступления, что и гитлеровцы в период Великой Отечественной войны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Страны Запада взрастили украинских неонацистов, которые действуют так же, как и нацисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в приветствии председателя Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина, текст которого зачитал руководитель управления общественно-политической работы СК России Герой России Сергей Петров на международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

"Сегодня многие забывают итоги Нюрнбергского процесса. Западные страны взрастили украинских неонацистов, которые совершают абсолютно такие же военные преступления, что и гитлеровцы в период Великой Отечественной войны", - отметил Бастрыкин.

Он обратил внимание, что это произошло несмотря на то, что нацисты совершили чудовищные преступления не только на территории России, но и в Польше, Украине, Литве, Латвии, Чехословакии, Франции, Австрии и в других странах.

Бастрыкин подчеркнул, что "за совершение преступлений против мира и безопасности человечества никому не удастся уйти от ответственности, как это не удалось нацистским главарям на Нюрнбергском процессе".