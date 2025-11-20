Голикова назвала борьбу с нацизмом важнейшим элементом нацбезопасности России

По словам вице-премьера РФ, работа должна быть нацелена на формирование национального сознания, не допускающего фальсификации истории и героизации нацизма

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Борьба с возрождением нацизма является важнейшим элементом национальной безопасности Российской Федерации, эта позиция отстаивается на государственном уровне. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

"Сегодня мы сталкиваемся с попытками возродить нацизм и должны сделать все, чтобы этого не допустить. И в этой связи становится крайне важной наша с вами конкретная работа по реализации закона. И это не просто мемориальные мероприятия, эта работа должна быть нацелена на формирование национального сознания, не допускающего фальсификации истории и героизации нацизма. Это важнейшая составляющая нашей национальной безопасности, эту позицию мы отстаиваем на государственном уровне, за это сражаются наши бойцы в специальной военной операции", - сказала она на пленарном заседании в столичном "Манеже" в частично воссозданном интерьере зале № 600 Дворца правосудия в Нюрнберге.

Она отметила, что по последним данным на территории РСФСР было уничтожено более 8,1 млн. советских граждан и помнить это необходимо. "По последним данным, полученным при реализации проекта "Без срока давности", только на территории оккупированных регионов РСФСР в тогдашних границах было уничтожено более 8 миллионов 167 тысяч наших граждан. Это страшная цифра, в нее трудно поверить, но, к сожалению, это так. Это невозможно забыть, сколько бы времени ни прошло, это память без срока давности", - добавила вице-премьер.

"Тема выводов Нюрнберга, как и подчеркнуто в названии форума, не имеет срока давности. Она является консолидирующей и определяющей мировоззрение не только в России, но и во многих странах мира. Это прочная база для конструктивного диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами", - заключила Голикова.

О Нюрнбергском процессе

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.