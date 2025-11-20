Российскую Партию роста ликвидировали

Это произошло по требованию Минюста

Редакция сайта ТАСС

Здание Верховного суда РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России ликвидировал политическую Партию роста по требованию Минюста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск Министерства юстиции РФ с требованием ликвидировать всероссийскую политическую Партию роста", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что истец обратил внимание на несоблюдение требований законодательства, согласно которым партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.

"На день подачи иска региональные отделения партии действовали лишь в 43 субъектах, что является основанием для ее ликвидации согласно подпункту "г" пункта 3 статьи 41 федерального закона "О политических партиях". Представители партии с предъявленными требованиями согласились", - отметили в пресс-службе.

Партия роста создана в 2016 году на базе партии "Правое дело" уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В ее создании принимал участие музыкант Сергей Шнуров. Своей целью организация ставила защиту интересов бизнеса. Партия участвовала в выборах в Государственную думу, но без особого успеха.