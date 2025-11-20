Лавров: Россия не может игнорировать неонацистские тенденции на Украине

Память и героизация нацистов должна быть запрещена в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия не имеет никакого права пускать на самотек неонацистские тенденции в Прибалтике, ФРГ, на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не имеем никакого права пускать на самотек все тенденции, происходящие в окружающих нас странах. Это и Прибалтика, и Украина, и Германия. В ряде стран Европы, в том числе в Польше, сносятся памятники героям, освободившим Европу, возводятся монументы (как это делают на Украине) Шухевичу, Бандере и прочим пособникам нацизма, память и героизация которых должна быть запрещена в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала", - сказал министр в интервью для документального фильма "Нюрнберг".

Лавров обратил внимание на то, что сейчас происходит в Финляндии, которая после войны всегда пользовалась репутацией нейтрального государства. Он напомнил, что это - страна, продвигающая согласие, консенсус, страна-организатор Хельсинкского процесса, который завершился созданием Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А сейчас в своем выступлении президент Финляндии Александер Стубб говорит о том, что эта нацистская заряженность никуда не исчезнет, продолжил глава МИД РФ.

"Сейчас мы говорим о том, что Финляндия была одним из самых преданных союзников Гитлера, участвовала в блокаде Ленинграда и других бесчеловечных деяниях, организовывала концентрационные лагеря. Раньше не хотелось об этого говорить, потому что мы думали, что уроки извлечены. Ничего подобного! Уроки не извлечены", - констатировал Лавров.