Матвиенко: Запад потворствует украинскому национал-радикализму

Председатель Совфеда указала, что долгом перед погибшими во Второй мировой войне является недопущение новой трагедии

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Западные страны потворствуют украинскому национал-радикализму, рискуя повторить ошибки прошлого. Такое мнение выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в Telegram-канале в связи с 80-летием Нюрнбергского процесса.

"Сегодня, к сожалению, уроки истории нередко игнорируются. "Забывая", чем обернулся приход нацистов к власти, западные страны потворствуют украинскому национал-радикализму и рискуют повторить ошибки прошлого", - написала Матвиенко.

Она подчеркнула, что долг перед погибшими во Второй мировой войне - недопущение новой трагедии, в этом помогут исторические уроки Нюрнберга.