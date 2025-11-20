Алаудинов: украинское руководство ведет свое государство к гибели

Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что Киев отказался от своей истории и встала на путь построения национал-социалистического строя

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Политика руководства Украины в отношении своего народа является террором и ведет страну к гибели. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов на площадке Форума российской идентичности в Москве.

"Украина потеряла огромное количество именно мужской части населения, большая часть населения страны выехала за пределы украинского государства. И то, что там происходит, сегодня как террор против украинского народа нельзя назвать никак. Но мы с вами должны понимать, что террористами в данном случае являются те люди, которые возглавили когда-то это государство, вняли в себя эту политику западных своих хозяев и ведут к погибели государство, которое для нас с вами является братским", - сказал он.

Алаудинов подчеркнул, что сейчас Украина отказалась от своей истории и встала на путь построения национал-социалистического строя.

"Мы помним, какой Украина была, сколько там было честных и порядочных людей. В принципе, мы должны, наверное, согласиться с тем, что как народ украинцы таковыми и остаются. Но, к сожалению, руководство этого государства действительно является именно таким руководством, которое делает весь максимум для того, чтобы разъединить это государство с теми народами, государствами, которые исторически были для них самыми близкими", - добавил генерал-лейтенант.