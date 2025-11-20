Кнайсль: европейцев поколениями учили, что от нацизма их освободили США

Запад слишком долго закрывал глаза на историческую правду, предпочитая фальсифицировать историю, заявила экс-министр иностранных дел Австрии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Многие поколения европейцев воспитывались на истории, что освобождением и спасением от нацизма они обязаны Соединенным Штатам, а не советским солдатам. Последствия такого образования вылились в события сегодняшнего дня, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Мы здесь для того, чтобы снова увидеть мрачную идеологию нацизма. И мое поколение, и те, кто будет после меня, все они забыли об освобождении, совершенном советским солдатом. Я была воспитана на истории, согласно которой мы всем обязаны Соединенным Штатам. Мы выжили только благодаря Соединенным Штатам, - сказала она на международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет". - На протяжении всей моей жизни в Австрии нам всегда говорили, что Сталин был хуже Гитлера. Это было то образование, которое мы получили, и последствия которого мы видим сегодня".

Мир постправды и парадоксов

Кнайсль подчеркнула, что сейчас мир живет "в опасные времена парадоксов". "Когда мы смотрим сегодня на геополитический ландшафт, когда мы видим, что происходит, видим преступления против человечности в режиме реального времени, мы также видим попытки переписать итоги Нюрнбергского трибунала, реабилитировать нацизм и заменить международное право так называемым порядком, основанным на правилах", - конкретизировала экс-глава МИД Австрии.

По ее словам, Запад слишком долго закрывал глаза на историческую правду, предпочитая фальсифицировать историю в собственных интересах.

"Позвольте мне сказать спасибо за то, что вы (причастные к сохранению исторической правды - прим. ТАСС) отказываетесь забывать, спасибо за то, что открыли архивы, за то, что используете всю мощь своей правовой и образовательной системы для того, чтобы почтить память жертв и не забыть их, - поблагодарила Кнайсль. - Давайте не будем забывать, что мы обсуждаем не только прошлое. Речь также идет о борьбе за будущее, в котором уроки Нюрнберга, как мы надеемся, не позволят нам скатиться к большим ужасам прошлого".

О форуме

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" приурочен к годовщине начала международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками. В ходе работы форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса. В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества форум станет логическим продолжением масштабной работы по сохранению исторической памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.