Кондрашов: наследие Нюрнберга нужно сохранить как принцип мирового порядка

Гендиректор ТАСС отметил важность СМИ в формировании устойчивого общественного иммунитета к историческому ревизионизму

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международный научно-практический форум "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет" стал площадкой выработки позиции по неприятию нацизма в современности и показал, что наследие Нюрнберга может быть сохранено как действующий принцип мирового порядка. Об этом на открытии форума заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Сегодняшний день - еще один шаг на большом пути проекта "Без срока давности". Это путь правды, памяти и справедливости, начатый в Нюрнберге 80 лет назад, но продолжающийся здесь сегодня, в наши дни. Форум стал площадкой межведомственной коммуникации и выработки единой позиции неприятия нацизма - как в исторической ретроспективе, так и в современности", - сказал он.

Кондрашов стал модератором открытия форума. Он выразил огромную благодарность руководителю Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ Елене Малышевой "за тот путь правды, памяти и справедливости, который она нам сегодня показывает". "Она настоящая подвижница и точно нашу историю в обиду не даст", - подчеркнул генеральный директор ТАСС.

Кондрашов отметил важность участия СМИ в отстаивании исторической правды о событиях форума. "Вся планета просто изрыта окопами информационной войны. Задача СМИ - формировать устойчивый общественный иммунитет к историческому ревизионизму", - подчеркнул он.

О форуме

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" приурочен к годовщине начала международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками. В ходе работы форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса. В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества форум станет логическим продолжением масштабной работы по сохранению исторической памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

