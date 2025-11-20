Посол РФ: Молдавия не представила доказательства пролета российского БПЛА

По словам Олега Озерова, обвинения такого рода вызывают недоумение

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Обвинения России в том, что ей принадлежит пролетевший через воздушные границы Молдавии беспилотный летательный аппарат, не имеют под собой оснований, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров после посещения МИД Молдавии.

"Нет никаких подтверждений того, что дрон, который якобы пролетел над территорией Молдавии, был российского производства. И тем более нет никаких подтверждений того, что это якобы было преднамеренное действие. Поэтому такого рода протесты вызывают у нас откровенное недоумение", - сказал дипломат.