Володин: ответственность ждет снабжающих Украину оружием
09:42
обновлено 09:52
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Западные страны и политики, которые втянули Украину в войну с Россией, снабжают ее оружием и поддерживают неонацистский режим в стране, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы с вами еще раз должны подчеркнуть: те, кто втянул Украину в войну, наводнил ее оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности", - сказал Володин на пленарном заседании.