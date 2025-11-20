ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Володин: ответственность ждет снабжающих Украину оружием

К ней привлекут и поддерживающих неонацистский режим, указал председатель Госдумы
09:42
обновлено 09:52

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Западные страны и политики, которые втянули Украину в войну с Россией, снабжают ее оружием и поддерживают неонацистский режим в стране, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы с вами еще раз должны подчеркнуть: те, кто втянул Украину в войну, наводнил ее оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности", - сказал Володин на пленарном заседании. 

