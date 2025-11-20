Володин: ответственность ждет снабжающих Украину оружием

К ней привлекут и поддерживающих неонацистский режим, указал председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Западные страны и политики, которые втянули Украину в войну с Россией, снабжают ее оружием и поддерживают неонацистский режим в стране, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы с вами еще раз должны подчеркнуть: те, кто втянул Украину в войну, наводнил ее оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности", - сказал Володин на пленарном заседании.