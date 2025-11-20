Посол РФ призвал Молдавию не допускать внешнего влияния на отношения с Россией

Олегу Озерову ранее был выражен протест в молдавском МИД в связи с утверждениями о пролете через воздушное пространство страны летательного аппарата неизвестного происхождения

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Посол России Олег Озеров призвал Молдавию не допускать воздействия внешних игроков на отношения между Кишиневом и Москвой. Соответствующее заявление дипломат сделал журналистам после посещения МИД республики, где ему был выражен протест в связи с утверждениями о пролете через воздушное пространство страны летательного аппарата (БПЛА) неизвестного происхождения.

"Такого рода протесты вызывают у нас откровенное недоумение, мы можем только пожать плечами. И мы призываем молдавскую сторону не допускать воздействия внешних игроков на их позицию, потому что достаточно желающих принудить Республику Молдова к конфронтации с Российской Федерацией, которой Российская Федерация не желает", - прокомментировал дипломат информацию, которая была предоставлена Кишиневу Украиной и Румынией. Молдавские системы мониторинга воздушного пространства пролета не фиксировали.