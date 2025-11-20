Володин: Зеленского и его приспешников "завтра" не будет на Украине

Их действия направлены против украинского народа, отметил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приспешники скоро потеряют власть на Украине, потому что их действия были направлены против украинского народа. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников, потому что все то, что они делали, было направлено против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности", - сказал Володин.