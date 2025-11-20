Песков преподал урок русского языка корреспонденту BBC News

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что "судно" - это мирные плавсредства, а "корабль" - это военный корабль

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков преподал урок русского языка корреспонденту BBC News, который во время ежедневного брифинга представителя Кремля по-русски попросил прокомментировать заявление Министерства обороны Великобритании, обвинившего российский корабль в использовании лазеров, чтобы помещать пилотам британских ВВС, отслеживавшим его активность. Песков переадресовал вопрос в Минобороны, но корреспондент BBC News попытался вольно интерпретировать его ответ.

"Это касается действий наших военных кораблей. Здесь комментировать могут только наши военные", - сказал Песков. "Получается, это военный корабль, да?" - переспросил журналист. "Я не знаю, о чем вы говорите. Вы сказали: "военный корабль", - напомнил Песков о том, как звучал изначальный вопрос. "Вы же сказали "корабль". "Корабль" - это значит военный корабль. Это по-русски так. "Судно" - это мирные плавсредства. Корабль - это военный корабль по-русски" - пояснил иностранному корреспонденту Песков. "Если вы говорите о корабле, тогда нужно адресовать вопрос в наше министерство обороны", заключил пресс-секретарь главы государства.

Заявление главы МО Британии

Ранее в российском посольстве в Лондоне отмечали, что заявления главы британского Минобороны Джона Хили об угрозе, которую якобы представляет российское судно "Янтарь", ведут к деградации европейской безопасности.

19 ноября, выступая на Даунинг-стрит, Хили заявил, что Великобритания готовит "военные варианты" ответа на случай, если "Янтарь" изменит курс и начнет представлять угрозу для страны. Хили утверждал, что судно сейчас находится к северу от Шотландии у границ британских вод, а его экипаж якобы использует лазеры против пилотов британских ВВС, которые ведут наблюдение за "Янтарем".