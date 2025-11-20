Песков: Кремлю нечего добавить к Анкориджу по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в этом случае нет у Кремля каких-либо новаций

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кремлю пока нечего добавить по теме украинского урегулирования кроме того, что говорилось в Анкоридже на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, я могу по этому сюжету лишь сказать, что мы повторили уже неоднократно вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить наличие совместного плана РФ и США из 28 пунктов по урегулированию на Украине.

На просьбу уточнить, действительно ли новый план по Украине якобы стал вырабатываться после переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Песков подчеркнул: "Мне нечего больше добавить к тому, что я сказал по этой теме". Аналогичным образом он ответил на вопрос, доводились ли подобные документы американской стороной до президента РФ.

Ранее портал Axios сообщил, что Уиткофф курирует с американской стороны разработку нового мирного плана с Россией по прекращению конфликта на Украине. Проект плана состоит из 28 пунктов, включая гарантии безопасности для Украины и Европы.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.