Госдума приняла закон о медицинской помощи по ОМС в Донбассе и Новороссии

Законопроект на рассмотрение палаты парламента в сентябре 2025 года внесло правительство России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, которым в том числе предлагается установить особый порядок финансирования медпомощи по ОМС в Донбассе и Новороссии.

Законопроект на рассмотрение палаты парламента в сентябре текущего года внесло правительство РФ. Согласно пояснительной записке, документ был разработан в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку.

Нововведения предусматривают, что в отдельные медицинские организации в Донбассе и Новороссии смогут получать финансирование для оказания медпомощи по ОМС из межбюджетных трансфертов, которые региональные страховые фонды получат из Федерального фонда ОМС. Эти средства можно будет использовать на основании решения правительства РФ, которое также установит порядок осуществления трансфертов в фонды ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На этапе первого чтения законопроект содержал норму, по которой предлагалось предоставить главам регионов возможность передавать территориальным фондам ОМС полномочия частных страховых медицинских организаций. Однако на этапе рассмотрения документа во втором чтении это нововведение было исключено из законопроекта.