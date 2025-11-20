Шендерюк-Жидков назвал заявления главы Airbus о ТЯО попыткой втянуть ЕС в гонку вооружений

По оценке члена Совета Федерации от Калининградской области, слова Рене Обермана являются опасной риторикой "человека, который должен заниматься гражданской авиацией"

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Призыв председателя совета директоров Airbus Рене Обермана к размещению в Европе тактического ядерного оружия для противодействия России является еще одной попыткой втянуть Евросоюз в новую гонку вооружений. Такое мнение выразил ТАСС член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Ранее Оберман на Берлинской конференции по безопасности назвал ахиллесовой пятой присутствие российских комплексов "Инскандер-М" в Калининградской области и их гипотетическое размещение в Белоруссии. Он призвал европейские страны выработать совместную доктрину сдерживания и в рамках нее якобы для защиты разместить у рубежей России тактическое ядерное оружие.

"Господин Оберман призывает Европу к нарушению действующих обязательств, прикрываясь пугалками о "российской угрозе". Это очередная попытка втянуть ЕС в новую гонку вооружений ради лоббирования интересов ВПК (военно-промышленного комплекса - прим. ТАСС)", - сказал он.

По оценке сенатора, "заявление главы Airbus - это опасная риторика человека, который должен заниматься гражданской авиацией".

Приближение же НАТО к российским границам побуждает принимать соответствующие адекватные меры, отметил Шендерюк-Жидков. "Размещение любых комплексов на нашей суверенной территории - это внутреннее дело России и законная реакция на многолетнее приближение НАТО к нашим границам", - подчеркнул российский политик.