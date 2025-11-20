Захарова: Европа не усвоила уроки Нюрнберга

Официальный представитель МИД считает очевидной параллель между событиями 1940-х годов и сегодняшними

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Параллель между событиями 1940-х годов и сегодняшними очевидна, не все в Европе усвоили уроки Нюрнберга. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

"Параллели между 1930-ми и 1940-ми годами XX века и актуальными событиями прежде всего в Европе и в Атлантике в целом, безусловно, сейчас слишком очевидны. И раз такое происходит, значит не все усвоили выводы Нюрнберга. Зачастую складывается впечатление, что и уроки, на которых должны были учиться или рассказывать в качестве примеров о наказании главарей Третьего рейха и приговоре нацизму отсутствовали в школьных программах нынешних западно-европейских политиков", - сказала она

Захарова отметила, что за последние годы тема Нюренберга вымарывалась из повестки.

"Отменить не могли, есть понятие бессрочности. Не могли отменить, потому что так или иначе это связано с той темой, которая во многом доминировала в анализе тех событий темы Холокоста. Не могли отменить Нюрнберг, но делали все для того, чтобы не привлекать к этой теме внимания молодого поколения на Западе", - указала дипломат.

"Мы обращаем внимание зарубежных средств массовой информации на эту тревожную тенденцию, на тенденцию прихода к власти в странах Европейского союза потомков нацистов, которые, если еще все поголовно не гордятся, то ничуть не осуждают их деяния на службе преступных нацистских и фашистских режимов, - подчеркнула она. - Дошло до немыслимого. ФРГ продавило одну такую внучку, защитника рейха, на пост председателя Генеральной Ассамблеи Объединенных Организации Наций в год восьмидесятилетия победы над нацистской Германией".