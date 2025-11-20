Захарова: потомки нацистов в Европе пытаются устроить реванш

Россия этого не допустит, заявила официальный представитель МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Потомки нацистов в европейских странах пытаются устроить реванш, но Россия такого не допустит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

"Посмотрите, на скамье подсудимых сидели именно проигравшие, - отметила дипломат, говоря о Нюрнбергском процессе. - А кто должен был сидеть? Виновные. Они не чувствовали себя виновными. Посмотрите, вглядитесь в их лица, как они сидят, как они себя ведут, как они смотрят на всех окружающих: они не чувствуют свою вину, они чувствуют досаду и обиду за то, что проиграли".

По убеждению Захаровой, будь у нацистов "возможность, они бы и тогда повторили все то же, что они делали".

"Это отложенная история. Теперь это пытаются сделать их потомки. Это чистой воды реваншизм, потому что они никогда не чувствовали вины, раскаяния, сочувствия, сопереживания даже самим себе, что стали такими", - констатировала она.

"Сейчас это момент, который они для себя определили как реванш. Но не выйдет", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.