Захарова: для РФ абсолютно неприемлемо надругательство над памятью жертв фашизма

Россия призывает всех, кто остается верен решениям Нюрнбергского трибунала, помнить кровавые преступления гитлеровцев и их пособников и не допускать унижения памяти павших, отметила официальный представитель российского МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия считает неприемлемым надругательство над памятью жертв фашизма, чьи вещи вынесены на торги в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала дипломат, частный аукционный дом в земле Северный Рейн - Вестфалия вынес на торги личные вещи жертв Второй мировой войны. "Были вынесены на аукцион документы о казнях, о медицинских опытах в гитлеровских застенках. Например, к продаже была предложена карточка гестапо с информацией о расстреле узника гетто в Восточной Пруссии в июле 1942 года", - сказала она на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

"Наши деды и отцы освободили Освенцим и разгромили нацизм в Европе. Для нас абсолютно неприемлемо кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма. Где эта толерантная Европа? Перед чем она смирилась? Чьи ботинки целует? Нет, не победителей, а тех, кто творил эти массовые расправы. Это стыд и позор", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия призывает всех, кто остается верен решениям Нюрнбергского трибунала, помнить кровавые преступления гитлеровцев и их пособников и не допускать унижения памяти павших. "Я каждый раз говорю своим коллегам, друзьям, дипломатам из стран нашего общего постсоветского пространства, ну я не говорю про Прибалтику, я говорю одно: "Мы боремся, Россия всем миром, всем народом теперь борется за память тех, кто сделал возможным нашу жизнь сегодня. Каждый памятник, каждая табличка, каждый мемориал, который обрызган краской, с которого стерли, содрали надписи, - это повод для нас встать в полный рост, не только написать ноту протеста, не только сделать заявление, но и собрать деньги, провести ремонтные работы, добиться всеми возможными способами восстановления мемориалов", - заключила официальный представитель МИД РФ.