Матвиенко отметила успешное развитие отношений России и Туркменистана

РФ поддерживает стремление Туркменистана сохранять постоянный нейтралитет, подчеркнула председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Туркменистаном успешно развиваются - это заслуга лидеров обеих стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой, возглавляющей делегацию Туркменистана на форуме "Содружество моды".

"Мы рады тому, что российско-туркменистанские отношения развиваются очень успешно, по восходящей. Огромная заслуга в этом наших национальных лидеров <…>. Мы рады такому успешному развитию Туркменистана, позиционированию вашей страны на международной арене", - сказала она.

Матвиенко также отметила, что Россия поддерживает стремление Туркменистана сохранять постоянный нейтралитет. "Это дает возможность вашей стране развивать самые-самые активные международные контакты. И, конечно, авторитет Туркменистана сегодня на международной арене очень высокий, что подтверждает большое количество и международных мероприятий под эгидой Организации Объединенных Наций, проходящие в Туркменистане, огромный интерес к вашей стране", - отметила она.