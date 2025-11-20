ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаКомиссия "Экологическое благополучие"

Экспертный совет начал работу при комиссии Госсовета по экологии

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который возглавляет комиссию по направлению "Экологическое благополучие", создание такого сообщества позволит решать стратегические задачи и формировать основы для управления природным капиталом на всех уровнях
Редакция сайта ТАСС
14:12

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет, который будет заниматься разработкой моделей и эффективных инструментов управления экологической устойчивостью, начал работать при комиссии Госсовета по экологии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Экспертный совет будет заниматься разработкой моделей и эффективных инструментов управления экологической устойчивостью, экосистемными услугами и природным капиталом, что соответствует целям и задачам нацпроекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.

Как отметил Никитин, который возглавляет комиссию по направлению "Экологическое благополучие", создание такого сообщества позволит решать стратегические задачи и формировать основы для управления природным капиталом на всех уровнях. "Сегодня нужны работающие экономические мотивы для хозяйствующих субъектов в сохранении и приумножении природных богатств нашей страны. Все это требует абсолютно новой методологии, основанной на рыночных механизмах, и детальной проработки. Рассчитываю, что результаты нашей совместной работы смогут совершить революцию в понимании эколого-экономической ценности природного капитала России и дать новый виток развития "зеленой" экономике", - приводятся в сообщении слова Никитина.

В состав совета вошли представители научного и экспертного сообщества из разных отраслей. Руководителем стала президент Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия "Эффект мамонта" Екатерина Кузьмина. Ключевой задачей сообщества она назвала создание справедливой и экономически состоятельной модели управления природным капиталом страны, которая в будущем стала бы основой экономического процветания.

Председателем комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин был назначен указом президента России Владимира Путина в июле 2024 года. С 2025 года в России по поручению Путина начал действовать нацпроект "Экологическое благополучие", который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Экология". Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. 

Россия