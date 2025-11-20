Экспертный совет начал работу при комиссии Госсовета по экологии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет, который будет заниматься разработкой моделей и эффективных инструментов управления экологической устойчивостью, начал работать при комиссии Госсовета по экологии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Экспертный совет будет заниматься разработкой моделей и эффективных инструментов управления экологической устойчивостью, экосистемными услугами и природным капиталом, что соответствует целям и задачам нацпроекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.

Как отметил Никитин, который возглавляет комиссию по направлению "Экологическое благополучие", создание такого сообщества позволит решать стратегические задачи и формировать основы для управления природным капиталом на всех уровнях. "Сегодня нужны работающие экономические мотивы для хозяйствующих субъектов в сохранении и приумножении природных богатств нашей страны. Все это требует абсолютно новой методологии, основанной на рыночных механизмах, и детальной проработки. Рассчитываю, что результаты нашей совместной работы смогут совершить революцию в понимании эколого-экономической ценности природного капитала России и дать новый виток развития "зеленой" экономике", - приводятся в сообщении слова Никитина.

В состав совета вошли представители научного и экспертного сообщества из разных отраслей. Руководителем стала президент Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия "Эффект мамонта" Екатерина Кузьмина. Ключевой задачей сообщества она назвала создание справедливой и экономически состоятельной модели управления природным капиталом страны, которая в будущем стала бы основой экономического процветания.

Председателем комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин был назначен указом президента России Владимира Путина в июле 2024 года. С 2025 года в России по поручению Путина начал действовать нацпроект "Экологическое благополучие", который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Экология". Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей.