Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за помощь в восстановлении питающих ЗАЭС электролиний

Агентство создало условия, позволившие осуществить необходимые ремонтные работы, подчеркнул постпред при международных организациях в Вене

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил благодарность руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за создание условий для восстановления питающих Запорожскую АЭС линий электропередачи (ЛЭП).

"Начать свое выступление хотели бы со слов признательности руководству Секретариата МАГАТЭ за усилия по созданию условий для достижения договоренностей, позволивших осуществить необходимые ремонтные работы по восстановлению линий электропередачи ЗАЭС "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - сказал он в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Позднее при посредничестве МАГАТЭ было установлено локальное прекращение огня рядом с ЗАЭС, что позволило осуществить ремонт ЛЭП, обеспечивающих АЭС питанием с российской высоковольтной подстанции "Днепровская" и украинской - "Ферросплавная-1". В настоящее время внешнее электроснабжение станции полностью восстановлено.