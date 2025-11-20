Ульянов: география провокаций Украины против ядерных объектов России расширяется

Киев продолжает нападать на Запорожскую АЭС и Энергодар, подчеркнул постпред РФ при международных организациях в Вене

Редакция сайта ТАСС

Запорожская АЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Украина продолжает нападать на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар, география провокаций в отношении ядерных объектов России расширяется, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вынуждены констатировать, что Украина продолжает попытки нападений на ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар. Только за период с 21 августа по 7 ноября подавлено 6 096 БПЛА, зафиксировано 21 огневое воздействие в отношении объектов инфраструктуры ЗАЭС, в том числе 18 ударов БПЛА и три артиллерийских обстрела. Расширяется и география украинских провокаций в отношении российских ядерных объектов. Буквально за последнюю неделю Киев при помощи БПЛА совершил нападения на Курскую и Нововоронежскую АЭС", - отметил он в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".

При этом диверсионно-террористическая деятельность со стороны Украины, в том числе в отношении персонала ЗАЭС, не снижается, добавил постпред. "Жители города Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях", - сказал он.

Ульянов подчеркнул, что единственной угрозой безопасности ЗАЭС являются "непрекращающиеся украинские провокации". "В этой связи вновь настойчиво призываем Совет управляющих и руководство Секретариата агентства дать жесткую и однозначную оценку продолжающимся безрассудным действиям Киева. Постоянное их замалчивание и неготовность называть вещи своими именами лишь подталкивают Украину к дальнейшим преступлениям, последствия которых могут действительно быть очень серьезными", - заключил российский постпред.