Ульянов: Киев шантажирует персонал ЗАЭС через давление на их родственников

Постпред РФ при международных организациях в Вене отметил, что диверсионно-террористическая деятельность со стороны Украины не снижается

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), оказывая давление на их родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Не снижается диверсионно-террористическая деятельность со стороны Украины, в том числе в отношении персонала ЗАЭС. Жители города Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях", - сказал он в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".