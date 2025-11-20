Россия запросила данные об отказе Армении во въезде военкору Селезневу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что такое решение не связано с журналистской деятельностью Дмитрия Селезнева

Здание посольства РФ в Армении, Ереван © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская сторона по линии посольства в Ереване запросила информацию о причинах, по которым власти Армении приняли решение отказать во въезде российскому военному корреспонденту Дмитрию Селезневу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По линии нашего посольства в Ереване мы запросили информацию о причинах данного решения. Надеемся, что оно не связано с журналистской деятельностью Селезнева, потому что это не вписывалось бы в продвигаемый властями Армении образ республики как правового демократического государства. Свобода прессы, как известно, выступает незыблемой и является незыблемым принципом любой подлинной демократии", - отметила дипломат.

Она обратила внимание на то, что нынешние власти Армении приходили в свое время "на волне борьбы за свободу слова, за плюрализм, за прозрачность, транспарентность выражения собственного мнения". "И вот посмотрите, к чему все дело пришло, - продолжила Захарова. - Тревогу вызывает тот факт, что нет информации, когда истекает срок ограничений, обвиняется ли журналист в каких-то преступлениях на территории республики и как он может рассчитывать на отмену этого запрета. Зато хорошо известно, что Дмитрий Селезнев вел репортажи о нагорнокарабхском конфликте в 2020 году. Это действительно хорошо известно. А что он сделал не так - совершенно непонятно".