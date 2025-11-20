ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Россия запросила данные об отказе Армении во въезде военкору Селезневу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что такое решение не связано с журналистской деятельностью Дмитрия Селезнева
Редакция сайта ТАСС
14:17
обновлено 14:23

Здание посольства РФ в Армении, Ереван

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская сторона по линии посольства в Ереване запросила информацию о причинах, по которым власти Армении приняли решение отказать во въезде российскому военному корреспонденту Дмитрию Селезневу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По линии нашего посольства в Ереване мы запросили информацию о причинах данного решения. Надеемся, что оно не связано с журналистской деятельностью Селезнева, потому что это не вписывалось бы в продвигаемый властями Армении образ республики как правового демократического государства. Свобода прессы, как известно, выступает незыблемой и является незыблемым принципом любой подлинной демократии", - отметила дипломат.

Она обратила внимание на то, что нынешние власти Армении приходили в свое время "на волне борьбы за свободу слова, за плюрализм, за прозрачность, транспарентность выражения собственного мнения". "И вот посмотрите, к чему все дело пришло, - продолжила Захарова. - Тревогу вызывает тот факт, что нет информации, когда истекает срок ограничений, обвиняется ли журналист в каких-то преступлениях на территории республики и как он может рассчитывать на отмену этого запрета. Зато хорошо известно, что Дмитрий Селезнев вел репортажи о нагорнокарабхском конфликте в 2020 году. Это действительно хорошо известно. А что он сделал не так - совершенно непонятно". 

АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна