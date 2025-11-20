ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Политолог Проценко призвал закрепить статус русского языка на Украине

Это необходимо сделать для денацификации, пояснил доцент кафедры государственного управления Луганского госуниверситета им. В. Даля
14:39

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Денацификация должна включить закрепление статуса русского языка как второго государственного на Украине. Такое мнение высказал ТАСС доцент кафедры государственного управления Луганского госуниверситета им. В. Даля Александр Проценко в кулуарах III Всероссийской научной конференции "Денацификация: история и современность" в Донецке ДНР.

"На мой взгляд, важнейшим будет пункт о закреплении русского языка как второго государственного. Это был бы очень серьезный удар по всем тем, кто пытается сделать из украинцев титульную нацию и заставить каждого украинца убить в себе русского", - сказал Проценко.

Он добавил, что первыми шагами должна стать деконструкция киевского режима и изменение законодательства, которое сейчас имеет антироссийскую направленность. "Самое главное - деконструкция нормативно-правовой базы, которая не в какой-то общекоммуникационной, неформальной обстановке создает условия для нацификации [на Украине], а которая реально ограничила запрет на коммунистическую символику, запрет на изучение и преподавание русского языка в школах", - заключил собеседник агентства.

Двухдневная конференция "Денацификация: история и современность" началась в Донецком государственном университете на базе Центра этнополитической реабилитации. Она объединила более 200 ученых и студентов. Кроме регионов Донбасса и Новороссии, к ней присоединились участники их Москвы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Рязани, Самары, Севастополя, Симферополя, Тулы, Череповца и Ярославля. Основная цель - выработать подходы денацификации Украины. 

