Захарова обвинила НАТО в причастности к кибератакам против России

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на работу расположенного в Таллине центра альянса по кибербезопасности, который "за последние десятилетия стал настоящим полигоном по отработке разведывательных и наступательных операций в киберпространстве"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в причастности к подготовке кибератак, осуществляемых Украиной против России.

Дипломат на брифинге обратила внимание на работу расположенного в Таллине центра НАТО по кибербезопасности, который "за последние десятилетия стал настоящим полигоном по отработке разведывательных и наступательных операций в киберпространстве, в цифровом пространстве". "Показательно, что к деятельности этой таллинской организации в 2022 году подключили Украину. Военные и сотрудники спецслужб, хакеры, которые стоят на службе у Банковой, проходят там специальную подготовку, обучаются работе с инструментами проведения вредоносных операций в российском киберпространстве", - констатировала Захарова.

По ее мнению, "это лишнее свидетельство глубокой и непосредственной причастности НАТО к проводимым киевским режимом компьютерным атакам" против России, "которые вряд ли удалить бы, и вообще вряд ли были бы возможны к осуществлению без помощи западных кураторов".

Официальный представитель МИД РФ считает, что все усилия центра в Таллине "имеют ярко выраженную антироссийскую направленность". "Центр играет ключевую роль в разработке и реализации так называемой политики гибкой обороны в киберсфере, она подразумевает упреждение наступательных действий. А практическая обкатка таких подходов ведется в рамках учений Альянса типа Locked Shields. В них имитируются компьютерные атаки с целью нанесения ущерба инфраструктуре нашей страны", - подчеркнула Захарова.