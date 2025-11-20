Ульянов: РФ показывает беспрецедентную открытость на ЗАЭС по отношению к МАГАТЭ

Постпред России при международных организациях в Вене отметил, что ЗАЭС стала рекордсменом по объему предоставляемого доступа

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия проявляет беспрецедентную открытость по отношению к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), Запорожская АЭС (ЗАЭС) стала рекордсменом по объему предоставляемого Секретариату агентства доступа. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Хотели бы обратить внимание на пункты 35 и 36 доклада, где перечисляются многочисленные объекты, которые посетили эксперты Секретариата МАГАТЭ. В пункте 42 подробно говорится о контактах представителей Агентства с сотрудниками ЗАЭС. Все это - беспрецедентный уровень открытости с нашей стороны, на который мы идем в добровольном порядке. ЗАЭС, по сути, - рекордсмен среди атомных станций по объему предоставляемого Секретариату доступа", - сказал он в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".

"Абсолютно непонятно избыточное рвение Секретариата к получению доступа ко всем без исключения якобы важным с точки зрения ядерной и физической ядерной безопасности местам на ЗАЭС. Напоминаем, что доступ экспертов Секретариата осуществляется с согласия руководства станции и службы охраны этого объекта. Ключевым критерием является безопасность международного персонала. Во внимание принимается также важность соблюдения конфиденциальности информации о системах физической защиты", - добавил Ульянов.