Эксперт Сорокин: коррупционная тенденция стала системной в госучреждениях Молдавии

Недавние выявленные нарушения в высших эшелонах власти не являются результатом технической ошибки, подчеркнул руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Коррупция окончательно закрепилась в поддерживающих прозападную политику государственных учреждениях Молдавии. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Недавние выявленные нарушения в высших эшелонах власти не являются результатом технической ошибки, а скорее указывают на наличие системных проблем, связанных с коррупцией. Это подтверждает общую тенденцию проникновения коррупционных практик в государственных учреждениях, декларирующих приверженность европейским ценностям", - сказал он, уточнив, что совсем недавно молдавское Агентство по лекарствам смогло нелегально освоить порядка 14 млн леев (€712 тыс.).

Так, по словам Сорокина, Агентство заключило контракт с группой экспертов, четко не прописав условия их работы. Он рассказал, что выделенные средства были выплачены за 600 рабочих часов, в то время как норма составляет около 720.

Кроме того, эксперт отметил, что порядка 3,9 млн леев (€198 тыс.) были начислены сотрудникам Агентства в качестве бонусов, притом итоги их деятельности опубликованы не были.

"Это создает правовую неопределенность и ставит под сомнение эффективность использования бюджетных средств", - добавил он.