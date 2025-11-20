Захарова опровергла, что переговоры с Украиной по обменам становятся непрямыми

Все контакты всегда велись по линии соответствующих профильных структур, а МИД и посольства их сопровождали, подчеркнула дипломат

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла то, что переговорный процесс с украинской стороной по вопросу обмена пленными переходит в непрямой формат.

11 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, сообщил о намерении посетить Турцию и Ближний Восток для встреч по вопросу "обменов [пленными]". В связи с этим журналисты на брифинге задали Захаровой вопрос о том, можно ли говорить о том, что прямой переговорный процесс становится непрямым, и означает ли это, что прямых российско-украинских переговоров в ближайшем будущем не будет.

"Вы знаете, точно сразу скажу, что нет, это все не так, и это ничего из того, что вы перечислили, не означает ни в коей мере по одной простой причине. Потому что у нас были переговоры, я имею в виду у России, и прямые, и также происходил обмен удерживаемыми, пленными при помощи и при содействии, при доброй воле посредников. Было и то, и другое. И как вы помните, вы можете посмотреть на нашем сайте, мы как правило, благодарили те страны, если это ими верифицировалось и согласовывалось с ними, мы благодарили те страны, которые выступали в этой посреднической роли. Это было все эти годы. Поэтому, пожалуйста, не делайте таких неправильных выводов", - ответила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что "все контакты по обмену пленными, гражданскими лицами всегда велись по линии соответствующих профильных структур", а Министерство иностранных дел РФ, российские посольства их дипломатически сопровождали, то есть оказывали содействие в этой работе. "Но основную роль здесь играли соответствующие профильные структуры", - добавила она.