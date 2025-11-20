Захарова: РФ рассчитывает, что Баку и Ереван оперативно согласуют встречу "3+3"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что процесс становления формата продолжается, проведено три заседания, а работа выстроена на основе принципа "Региональным проблемам - региональные решения"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. РФ надеется, что Азербайджан и Армения оперативно определят очередность проведения министерского заседания в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Закавказью. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с решением прошлогоднего стамбульского заседания, которое прошло 18 октября 2024 года в формате глав внешнеполитических ведомств стран - участниц платформы регионального сотрудничества "3+3", следующая министерская встреча должна пройти в Баку или Ереване. Мы рассчитываем, что азербайджанские и армянские партнеры смогут оперативно определиться с очередностью организации заседания министров на основе пакетной договоренности о том, кто проведет мероприятие в этому году, а кто - в следующем", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ со своей стороны поддержит совместное решение коллег. "В текущем году азербайджанская и армянская стороны неоднократно проводили двусторонние встречи и в Абу-Даби, и в Вашингтоне, и в Душанбе. Надеемся, такие прямые контакты помогут в решении и данного вопроса", - добавила она.

Дипломат обратила внимание, что процесс становления формата продолжается, проведено три заседания, а работа выстроена на основе принципа "Региональным проблемам - региональные решения". "Основной акцент делается на последовательном гармоничном развитии связей стран-участниц в экономике, энергетике, транспорте, культуре, - отметила она. - Проводятся контакты по линии экспортного сообщества. Уверены, активное участие в работе всех членов, включая, конечно, Грузию, двери для которой открыты, будет способствовать стабильности и процветания всего региона".