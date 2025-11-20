Захарова назвала мелочным отказ звать РФ на церемонию в честь конца Первой мировой

Москва видит в этом еще одно проявление лицемерия западных политиков, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Решение властей Франции не приглашать российских представителей на официальную церемонию по случаю годовщины окончания Первой мировой войны является мелочным и недостойным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, французская сторона в очередной раз не пригласила посла России на торжественную церемонию в Париже с участием руководства страны, глав аккредитованных дипмиссий, - сказала дипломат на брифинге. - Она состоялась 11 ноября. Для полноты картины, я бы добавила, что ни наш посол, ни другие российские представители с 2022 года не получают приглашения и на официальные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы во Второй мировой войне".

"Хотелось бы подчеркнуть, что такое мелочное поведение - отнюдь не мелочное с точки зрения своих последствий. Оно недостойно страны, которая полагает себя великой или хочет ею быть, и занимающей место в постоянных членах Совета Безопасности ООН, - добавила она. - Статус, которого у Франции могло бы и не быть, если бы не помощь Российской империи, а затем и Советского Союза".

Захарова указала, что Москва видит в этом еще одно проявление лицемерия западных политиков, "которые не только пытаются, как они говорят, изолировать российских дипломатов, но и хотели бы предать забвению бессмертные подвиги солдат и офицеров, которым Франция и вся Европа обязаны своей свободой, своим существованием".