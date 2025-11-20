В России могут запретить депортацию иностранцев, которые воевали в составе ВС РФ

Законопроект также предусматривает, что таким иностранцем нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить запрет на депортацию из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

Нововведения коснутся иностранных граждан, которые проходили службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований. Законопроект предусматривает, что таких иностранцев нельзя будет депортировать, а также им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя будет аннулировать.

Авторы инициативы также предлагают не исполнять все принятые после 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно законопроекту, все эти решения прекратят свое действие.