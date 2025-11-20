Захарова указала главе Генштаба Польши на реальных врагов страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила реальных врагов Польши в ответ на заявление главы генштаба республики Веслава Кукулы об угрозах со стороны абстрактного "неназванного противника".

Дипломат обратила внимание на заявление Кукулы о том, что некий "неназванный противник", предположительно, начал подготовку к вооруженному нападению на территорию Польши.

"Реальные враги Польши - это те, кто ссорит Польшу с соседями. Реальные враги Польши - это те, кто создает вокруг Польши поиск нестабильности, поджигая конфликты . <…> Реальные враги Польши - те, кто не дает Польше использовать ресурсы соседних стран, торговать с соседними странами, активно развивать рынки сбыта своей продукции, выстраивать кооперацию производственную, логистическую. Вот это враги Польши и польского народа", - прокомментировала Захарова.

Она посоветовала Варшаве поискать соответствующих деятелей внутри своего общества и вовне. "Я их назвала, в отличие от главы польского генштаба генерала Кукулы", - резюмировала она.