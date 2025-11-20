МИД РФ внимательно следит за ситуацией вокруг ЗАО "Электрические сети Армении"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что у Москвы и у Еревана налажены межправительные каналы для обсуждения подобных вопросов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг компании "Электрические сети Армении" и российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за ситуацией вокруг ЗАО "Электрические сети Армении", ситуации вокруг Самвела Саркисовича Карапетяна, - сказала дипломат. - Защита интересов российского бизнеса за рубежом, как вы знаете, является одним из приоритетов, безусловным приоритетом".

Захарова указала, что у Москвы и у Еревана налажены межправительные каналы для обсуждения подобных вопросов.

Ситуация вокруг "Электросетей"

Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг Армении на заседании 17 ноября лишила лицензии компанию "Электрические сети Армении", принадлежащую ранее арестованному в Ереване Карапетяну.

Вопрос о лишении компании лицензии рассматривался с 13 ноября. Как итог регулятор усмотрел нарушения в деятельности "Электросетей" - якобы "накрутки" к счетам абонентов, затягивание сроков подключений новых абонентов, выдачу кредитных гарантий на имена взаимосвязанных компаний на общую сумму около $690 млн без уведомления об этом регулятора.

11 ноября Комитет по контролю над ЗАО "Электрические сети Армении" выступил с заявлением, в котором предостерег власти от подобного решения, назвав его насильственным захватом компании, за который "расплачиваться будет общество".

Обвинения против Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца ташир" в Ереване и областях Армении. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Совет защиты бизнесмена сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении". В правительстве Армении заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут собственному законодательству.