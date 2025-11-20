РФ ответит на решение Афин об использовании Киевом морских беспилотных аппаратов
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия ответит должным образом на решение Греции о производстве и использовании с Украиной морских беспилотных аппаратов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Греция проводит в отношении России вызывающий, конфронтационный курс, предпринимает откровенно недружественные шаги, - сказала она. - Афины в числе первых отправили на Украину вооружения, боеприпасы, которые ВСУ ежедневно используют против мирных людей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей, Крыма, других южных регионов нашей страны. И это все несмотря на то, что в этих регионах испокон веку проживают греки".
"Очередным подтверждением стали так называемые договоренности с нацистским киевским режимом 17 ноября, в том числе о разработке и использовании морских беспилотных аппаратов, - отметила Захарова. - Этот шаг, как и многие другие антироссийские действия коллективного Запада в целях нанесения "поражения России на поле боя", получил необходимую оценку с нашей стороны, и должная реакция также последует".