РФ ответит на решение Афин об использовании Киевом морских беспилотных аппаратов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Греция проводит против РФ "вызывающий, конфронтационный курс, предпринимает откровенно недружественные шаги"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия ответит должным образом на решение Греции о производстве и использовании с Украиной морских беспилотных аппаратов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Греция проводит в отношении России вызывающий, конфронтационный курс, предпринимает откровенно недружественные шаги, - сказала она. - Афины в числе первых отправили на Украину вооружения, боеприпасы, которые ВСУ ежедневно используют против мирных людей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей, Крыма, других южных регионов нашей страны. И это все несмотря на то, что в этих регионах испокон веку проживают греки".

"Очередным подтверждением стали так называемые договоренности с нацистским киевским режимом 17 ноября, в том числе о разработке и использовании морских беспилотных аппаратов, - отметила Захарова. - Этот шаг, как и многие другие антироссийские действия коллективного Запада в целях нанесения "поражения России на поле боя", получил необходимую оценку с нашей стороны, и должная реакция также последует".