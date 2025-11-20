Депутат Мишин: в ЕС забывают об общих с Россией целях по защите Балтики

Зампредседателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку отметил, что призывы к размещению в Европе тактического ядерного оружия являются неприемлемыми во взаимоотношениях с РФ

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Призывы к размещению в Европе тактического ядерного оружия (ТЯО) являются неприемлемыми во взаимоотношениях с Россией. Страны Евросоюза и РФ, наоборот, должны совместно добиваться безопасности в Балтийском регионе, сообщил ТАСС депутат заксобрания Калининградской области, зампредседателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин.

Глава компании Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности назвал ахиллесовой пятой присутствие российских комплексов "Инскандер-М" в Калининградской области и их гипотетическое размещение в Белоруссии. Он призвал европейские страны выработать совместную доктрину сдерживания и в рамках нее якобы для защиты разместить у рубежей России тактическое ядерное оружие.

"Отвечаем абсолютным спокойствием. Если господам из Евросоюза удобно и им хочется быть в информационной повестке, то пусть они, разумеется, будут, но это очень недальновидно с дипломатической точки зрения. С такими высказываниями будет невозможно взаимодействовать в том регионе, где у нас есть очень много важнейших общих мирных целей. Например, цель по защите побережья и акватории Балтийского моря. Это, собственно, мне кажется, более весомая тема для нашего двухстороннего обсуждения, чем говорить о каких-то потенциальных угрозах, которых абсолютно нет, а уж тем более говорить о размещении в приграничье каких-то ядерных боеголовок или тактического оружия. Это неприемлемо", - заявил Мишин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ, и для защиты региона будет сделано все необходимое.