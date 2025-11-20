Небензя: Зеленский продолжает кататься по Европе и выклянчивать деньги

Тратить полученное в ЕС Зеленский собирается с личной пользой, заявил полпред России при ООН

21 ноября 2025, 01:10

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский продолжает кататься по всей Европе в попытках выклянчить деньги и вооружение, чтобы потом потратить их с личной пользой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Зеленский продолжает кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие, чтобы потратить их с пользой для себя и своего окружения", - сказал он 20 ноября на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.

Вместе с тем, указал постпред, "у Европы уже не осталось денег на Украину". "Ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться к 2030 году воевать с Россией. А где же взять деньги на Украину? Ну как где? Можно их своровать. Можно своровать суверенные российские активы. Только вот пока никак не получается", - констатировал Небензя.