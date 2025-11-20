Небензя: иностранные журналисты подтверждают, что ВСУ используют мирных жителей

Командные пункты украинская армия размещает в жилых домах, люди становятся живыми щитами, заявил постоянный представитель России при ООН

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Иностранные журналисты теперь подтверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают командные пункты в частных жилых домах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают командные пункты в частных жилых домах, системы ПВО - в жилых кварталах, проводят военные мероприятия в центрах густонаселенных городов, подтверждают теперь и иностранные журналисты, которых сложно заподозрить в пророссийских взглядах", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.