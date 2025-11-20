Небензя: Зеленский запрещает признавать утрату городов и отступать

Он требует удерживать позиции до последнего бойца, отметил постпред России при ООН

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский запрещает Вооруженным силам Украины признавать потерю городов, а также приказывает удерживать позиции до последнего бойца, но подобные шаги не имеют отношения к военной реальности. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций до последнего бойца, запрещает отступать. Такая линия украинского руководства не имеет никакого отношения к военной реальности и носит чисто политический характер", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.