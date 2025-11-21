Келин: Лондон обходит вниманием тему срыва операции по угону МиГ-31

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Лондон воздерживается от комментариев по поводу данных ФСБ о срыве операции британской и украинской разведок по угону российского истребителя МиГ-31 из-за болезненности для себя этой темы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Речь идет об очень серьезном - и далеко не первом - случае вмешательства британских спецслужб на стороне Украины. Никаких официальных комментариев по этому сюжету не слышал. Такие болезненные темы Лондон старательно обходит вниманием", - сказал он.

"СМИ дали довольно дозированное освещение произошедшего, в обычном ключе, преподнеся это как выдумку российской стороны", - добавил дипломат.

Как ранее сообщила ФСБ России, британская и украинская разведки планировали осенью 2024 года угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Они попытались завербовать летчика-штурмана, но тот доложил обо всем своему руководству и под контролем контрразведки вступил с противником в оперативную игру.

Российский штурман получил от иностранных разведок задание отравить летчика, нанеся яд на кислородную маску. После этого он должен был направить самолет в сторону базы НАТО в Румынии. За угон ему пообещали $3 млн. Но, как считают в спецслужбах, целью вражеских разведок было не получить российское оружие, а устроить провокацию с его сбитием в воздушном пространстве страны - члена НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 20 ноября на брифинге, что Москва не получала реакции от Лондона на это сообщение ни по одной из ведомственных линий.