ЕР выбрала кандидатуру председателя правительства края на пост мэра Красноярска

Партия выдвинула Сергея Верещагина

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" согласовала кандидатуру председателя правительства края Сергея Верещагина на пост мэра Красноярска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко.

"На основании представления президиума регионального политического совета Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" президиум генерального совета партии "Единая Россия" согласовал кандидатуру Сергея Викторовича Верещагина для внесения предложения губернатору Красноярского края на должность главы городского округа город Красноярск", - сообщил Пономаренко.

Согласно процедуре, кандидатура мэра вносится губернатором региона для утверждения депутатами Горсовета.

16 сентября городской совет депутатов Красноярска принял заявление об отставке мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей. В сентябре губернатор края Михаил Котюков на прямой линии сообщал, что мэр Красноярска будет выбран до конца текущего года. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен замглавы города Роман Одинцов.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 10 июня Басманный районный суд Москвы заключил Логинова под стражу.

О биографии Верещагина

Верещагин родился 23 января 1975 года в городе Зеленогорске Красноярского края. Закончил Красноярский государственный технический университет по специальности "Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)". С 2006 по 2010 годы работал в администрации и правительстве Красноярского края, в том числе был министром внешних связей региона и министром экономики и регионального развития края. В 2010-2013 годах был заместителем министра экономического развития РФ. С 2018 по 2023 годы - заместитель председателя краевого правительства. С осени 2023 года - председатель краевого правительства.