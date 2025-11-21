Песков: РФ пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как отмечала газета Financial Times, американский план предусматривает серьезные уступки со стороны Украины

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва пока не получала информацию о согласии Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

"Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Зеленскому план Трампа по урегулированию конфликта.

Как отмечала газета Financial Times (FT), мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.