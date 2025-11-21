Никонорова предположила, с чем может быть связана диверсия на ж/д в Польше

Диверсия может быть связана с возможным прекращением выплат украинским беженцам, отметила замглавы комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Диверсия на железнодорожных путях в Польше, которую по заявлению местных властей совершили украинцы, может быть связана с решением прекратить выплаты украинским беженцам. Такое мнение высказала ТАСС замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила, что по заявлению польских властей в совершении диверсии подозреваются украинцы. "Любопытный факт, что этот инцидент произошел после публикации новостей о том, что поляки со следующего года прекращают выплачивать пособия украинским беженцам. Конечно, все детали произошедшего установит следствие, но уже сейчас можно обратить внимание на некую связь между этими двумя событиями", - сказала Никонорова.

"Все мы знаем "восхитительную" способность Украины кусать кормящую руку. В данном случае - разрушать железнодорожные пути, по которым пока еще происходят поставки для ВСУ", - добавила собеседница агентства.

Она также отметила, что диверсия могла быть проведена, чтобы возложить ответственность на Россию.

Диверсия в Польше

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате инцидента никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Позже Туск сообщил, что двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Он отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.

В среду, 19 ноября, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что польская полиция и спецслужбы задержали несколько человек, подозреваемых в участии в подрыве железной дороги.