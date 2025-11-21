МИД РФ: позиция стран Оси против борьбы с нацизмом показывает их несостоятельность в ООН

Представить ситуацию, когда Германия, Италия, Япония будут голосовать в ООН против соответствующего документа, ранее было бы из разряда фантастики, указал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Голосование бывших стран блока Оси, в частности Германии, Италии и Японии, против резолюции о борьбе с героизацией нацизма демонстрирует их несостоятельность в ООН. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

"Совершенно ужасающим, на наш взгляд, является то, что против этой резолюции, где осуждается героизация нацизма, где подтверждаются положения Нюрнберга, где содержатся ссылки на международно-правовые документы в сфере прав человека, голосуют государства - члены Оси. Представить лет 10-20 назад ситуацию, когда Германия, Италия, Япония будут голосовать в ООН против соответствующего документа, было бы из разряда научной фантастики", - сказал он на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

Как отметил дипломат, "реальность оказывается богаче того, что мы можем предполагать". "Такой шаг, как нам представляется, свидетельствует, во-первых, о полном переосмыслении и ревизии своих обязательств, которые брали на себя соответствующие государства, когда они становились государствами - членами ООН, а именно о признании своей ответственности за развязывание Второй мировой войны, за те военные преступления и преступления против человечности, которые они совершили, и заставляет задуматься о том, насколько они привержены своим обязательствам государств - членов ООН", - подчеркнул Лукьянцев.

По его словам, "после этого говорить о том, что соответствующие государства смогут претендовать на статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, больше уже не приходится".

Ранее Третий комитет ГА ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Документ поддержали 114 стран, 52 выступили против, 12 воздержались. Среди проголосовавших против - Венгрия, Канада, Словакия, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили в том числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бразилия, Израиль, Китай, Куба, Сербия. Резолюция традиционно вносится Россией и принимается с 2005 года.