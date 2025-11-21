МИД РФ: позиция стран Оси против борьбы с нацизмом показывает их несостоятельность в ООН
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Голосование бывших стран блока Оси, в частности Германии, Италии и Японии, против резолюции о борьбе с героизацией нацизма демонстрирует их несостоятельность в ООН. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Читайте также
Международный Военный Трибунал в Нюрнберге глазами прессы
"Совершенно ужасающим, на наш взгляд, является то, что против этой резолюции, где осуждается героизация нацизма, где подтверждаются положения Нюрнберга, где содержатся ссылки на международно-правовые документы в сфере прав человека, голосуют государства - члены Оси. Представить лет 10-20 назад ситуацию, когда Германия, Италия, Япония будут голосовать в ООН против соответствующего документа, было бы из разряда научной фантастики", - сказал он на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Как отметил дипломат, "реальность оказывается богаче того, что мы можем предполагать". "Такой шаг, как нам представляется, свидетельствует, во-первых, о полном переосмыслении и ревизии своих обязательств, которые брали на себя соответствующие государства, когда они становились государствами - членами ООН, а именно о признании своей ответственности за развязывание Второй мировой войны, за те военные преступления и преступления против человечности, которые они совершили, и заставляет задуматься о том, насколько они привержены своим обязательствам государств - членов ООН", - подчеркнул Лукьянцев.
По его словам, "после этого говорить о том, что соответствующие государства смогут претендовать на статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, больше уже не приходится".
Ранее Третий комитет ГА ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Документ поддержали 114 стран, 52 выступили против, 12 воздержались. Среди проголосовавших против - Венгрия, Канада, Словакия, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили в том числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бразилия, Израиль, Китай, Куба, Сербия. Резолюция традиционно вносится Россией и принимается с 2005 года.