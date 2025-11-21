Песков: Россия полностью открыта к мирным переговорам по Украине

Москва сохраняет эту открытость, подчеркнул пресс-секретарь президента

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия остается полностью открытой к мирным переговорам по украинскому вопросу, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы полностью открыты и сохраняем нашу открытость для мирных переговоров", - сказал он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия открыта к продолжению переговоров на платформе тех обсуждений, которые шли на саммите в Анкоридже. "Это (готовность продолжать переговоры - прим. ТАСС) на платформе тех обсуждений, которые имели место в Анкоридже", - указал он.

Песков не стал комментировать публикации СМИ, утверждающие, что Владимир Зеленский подпишет мирный план лидера США Дональда Трампа до 27 ноября. "Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда они дают такое сообщение. Поэтому здесь разделять нечего", - заметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле такой оптимизм средств массовой информации.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.