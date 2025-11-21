Песков: РФ официально ничего не получала от США по новому мирному плану

Москва знает о наличии возможных модификаций мирного плана со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия знает о наличии возможных модификаций мирного плана со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Принуждение Зеленского к миру и диалог с США. Темы брифинга Пескова

"Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок [мирного плана со стороны США], но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы", - указал Песков.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.