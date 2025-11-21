Песков назвал наступление ВС РФ принуждением Зеленского к миру
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эффективное наступление российских вооруженных сил - это способ принуждения киевского режима Владимира Зеленского к мирному урегулированию. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российское наступление должно побудить Зеленского "договариваться - и делать это сейчас", а не потом. "Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", - пояснил Песков.
"Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса, - подчеркнул представитель Кремля. - Продолжение для них бессмысленно и опасно".