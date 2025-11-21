Песков: пространство для свободы принятия Зеленским решения сокращается

Киевский режим должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Киевский режим Владимира Зеленского должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, потом будет поздно. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Принуждение Зеленского к миру и диалог с США. Темы брифинга Пескова

"Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. Делать это именно сейчас, не потом, - указал представитель Кремля. - Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил".

"Режим должен принять ответственное решение и сделать это сейчас", - подчеркнул Песков.