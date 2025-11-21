Песков: продолжение Киевом боевых действий бессмысленно и опасно для него
Редакция сайта ТАСС
11:15
обновлено 11:27
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отказ от мирного урегулирования и продолжение боевых действий бессмысленно и опасно для киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также
Принуждение Зеленского к миру и диалог с США. Темы брифинга Пескова
"Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил, - указал представитель Кремля. - Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение [ими боевых действий] для них бессмысленно и опасно".
Песков подчеркнул, что принимать решение Киеву необходимо "именно сейчас, не потом".